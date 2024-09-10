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الإذاعة الإسرائيلية: حزب بن غفير يتهم الرئيس هيرستوغ بالتعاون مع دعاية حماس بسبب دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية

Lebanon 24
10-09-2024 | 06:01
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