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وزير الخارجية اليمني: ندعو لإطلاق عملية سلام تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة (الحدث)
Lebanon 24
10-09-2024
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06:50
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