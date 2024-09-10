Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية التركي: لا نقبل إزهاق الأرواح والعقاب الجماعي الذي يتعرض له سكان غزة والذي امتد للضفة الغربية

Lebanon 24
10-09-2024 | 06:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: النظام العالمي فشل في منع الإبادة الجماعية في فلسطين (العربية)
lebanon 24
10/09/2024 16:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لخارجية التركية: وزير الخارجية الإسرائيلي لا يتمتع بأي مصداقية حتى داخل حكومة نتنياهو التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية
lebanon 24
10/09/2024 16:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" التركية: ندين بشدة العملية غير القانونية التي بدأتها إسرائيل في الضفة الغربية وتصريح وزير الخارجية الإسرائيلي بأنهم سينقلون ممارساتهم في غزة إلى الضفة (الاناضول)
lebanon 24
10/09/2024 16:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
كوبا: وزير الخارجية برونو رودريغير: ندين الإفلات من العقاب الذي تواصل الحكومة الإسرائيلية التصرف به، والذي يتجاهل الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم
lebanon 24
10/09/2024 16:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:32 | 2024-09-10
09:29 | 2024-09-10
09:25 | 2024-09-10
09:24 | 2024-09-10
09:02 | 2024-09-10
09:01 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24