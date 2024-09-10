Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: غالانت يؤكد نقل مركز الثقل إلى الجبهة الشمالية استعدادا لإتمام المهام في الجنوب

Lebanon 24
10-09-2024 | 09:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجبهة الداخلية تجري تقييما للوضع لاتخاذ قرار بشأن افتتاح العام الدراسي بالجليل الأعلى
lebanon 24
10/09/2024 18:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عضو الكنيست أفيخاي بوفارون: هناك أزمة ثقة بين نتنياهو وغالانت تضر بأمننا جميعا
lebanon 24
10/09/2024 18:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مدير الخطوط الأمامية للمواجهة في القيادة الشمالية الإسرائيلية: نحن بالفعل في حرب استنزاف منذ 11 شهرًا
lebanon 24
10/09/2024 18:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قائد الجبهة الداخلية يتفقد الحدود الشمالية ويبحث تعزيز الاستعداد العسكرية العملياتية
lebanon 24
10/09/2024 18:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:40 | 2024-09-10
11:36 | 2024-09-10
11:21 | 2024-09-10
11:08 | 2024-09-10
11:06 | 2024-09-10
11:02 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24