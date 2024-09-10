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الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على بيوت السياد عند أطراف بلدة المنصوري

Lebanon 24
10-09-2024 | 10:12
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