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مدفعية العدو استهدفت الأحياء السكنية في حي الطباسين ببلدة الناقورة (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
10-09-2024
|
10:27
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