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وزير الخارجية المصري: نكرر مع السعودية دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
10-09-2024 | 10:48
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