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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: الرياض تشيد بجهود القاهرة لإدخال المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
10-09-2024 | 11:00
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