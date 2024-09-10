Advertisement

أخبار عاجلة

خام برنت يهوي إلى أقل من 70 دولارا للبرميل بانخفاض أكثر من 3.7%

Lebanon 24
10-09-2024 | 12:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"برنت" ينخفض دون مستوى 70 دولارا للبرميل!
lebanon 24
10/09/2024 23:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"برنت" ينخفض الى ما دون الـ79 دولارا للبرميل
lebanon 24
10/09/2024 23:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
خفض جديد لتوقعات خام برنت من "مورغان ستانلي" إلى 75 دولاراً!
lebanon 24
10/09/2024 23:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
العقود الآجلة للخام الأميركي تسجل عند التسوية 74.52 دولارا للبرميل (الشرق)
lebanon 24
10/09/2024 23:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:36 | 2024-09-10
16:36 | 2024-09-10
16:18 | 2024-09-10
16:03 | 2024-09-10
16:03 | 2024-09-10
15:39 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24