Advertisement

أخبار عاجلة

متحدث أممي: إسرائيل أوقفت تحت تهديد السلاح قافلة للتلقيح ضد شلل الأطفال

Lebanon 24
10-09-2024 | 15:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوض عام الأنروا: الجيش الإسرائيلي أوقف تحت تهديد السلاح قافلة أممية كانت في طريقها لشمال غزة لأكثر من 8 ساعات رغم التنسيق المسبق
lebanon 24
10/09/2024 23:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: قوات إسرائيلية أوقفت مركبة ضمن قافلة إغاثية للأمم المتحدة بمحور نتساريم للاشتباه في اثنين وسيتم التحقيق معهما (الجزيرة)
lebanon 24
10/09/2024 23:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنهاجم كل مكان في لبنان يشكل تهديدا لإسرائيل
lebanon 24
10/09/2024 23:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ندعو المواطنين للاستجابة للتعليمات الأمنية في ظل تهديدات "حزب الله"
lebanon 24
10/09/2024 23:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:36 | 2024-09-10
16:36 | 2024-09-10
16:18 | 2024-09-10
16:03 | 2024-09-10
16:03 | 2024-09-10
15:37 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24