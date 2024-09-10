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"هآرتس" عن مسؤول غربي مطّلع: واشنطن أبدت مخاوف من أن يدفع فشل إبرام صفقة مع حماس وإسرائيل إلى شنّ حرب على حزب الله

Lebanon 24
10-09-2024 | 16:18
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