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الأزهر الشريف: هذه المجزرة البشعة التي ارتكبها المحتل هي إجرام فاحش واستمرار لجريمة الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل

Lebanon 24
10-09-2024 | 18:58
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