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ترامب: لا صحة لما تقوله هاريس عن قيامي بإغلاق مصانع السيارات وإنما شركات صينية

Lebanon 24
10-09-2024 | 22:38
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