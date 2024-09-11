Advertisement

أخبار عاجلة

"معاريف" الإسرائيلية: أنباء عن إصابة شخص جراء عملية دهس وسط الضفة الغربية

Lebanon 24
11-09-2024 | 03:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة البريطانية: نشعر "بقلق بالغ" إزاء العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
lebanon 24
11/09/2024 13:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل أحد قادة "كتيبة طولكرم" في مخيم نور شمس في الضفة الغربية
lebanon 24
11/09/2024 13:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" التركية: ندين بشدة العملية غير القانونية التي بدأتها إسرائيل في الضفة الغربية وتصريح وزير الخارجية الإسرائيلي بأنهم سينقلون ممارساتهم في غزة إلى الضفة (الاناضول)
lebanon 24
11/09/2024 13:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": إصابة مسعف تابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة مجدل سلم
lebanon 24
11/09/2024 13:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:31 | 2024-09-11
06:20 | 2024-09-11
06:16 | 2024-09-11
06:13 | 2024-09-11
06:08 | 2024-09-11
06:07 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24