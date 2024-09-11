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سفير مصر في لبنان علاء موسى بعد لقائه الرئيس ميقاتي: لبنان ومصر يتشاركان في ما يحدث في غزة وتأثيره على الإقليم وعلى لبنان تحديدا وعلى جبهة الجنوب

Lebanon 24
11-09-2024 | 03:55
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