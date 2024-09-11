علاء موسى من السراي: نامل ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحركات من قبل" اللجنة الخماسية" ومن قبل الأطراف اللبنانية وصولا إلى احداث خرق مهم في الملف الرئاسي

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