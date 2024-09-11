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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي شكل لجنة تحقيق لفحص ما إذا كان سبب تحطم الطائرة خللا تقنيا أم خطأ بشريا

Lebanon 24
11-09-2024 | 04:24
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