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القناة 14 الإسرائيلية: قائد لواء "غيفعاتي" وصل برفقة قادة كبار آخرين في اللواء للمساعدة في إنقاذ الجرحى

Lebanon 24
11-09-2024 | 04:29
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