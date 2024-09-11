مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: الحصيلة الأولية للغارة التي شنّها العدوّ الإسرائيلي على ميس الجبل أدت إلى استشهاد شخص واصابة شخص آخر

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