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الكرملين بشأن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية: فعالية هذه الهجمات ضئيلة بفضل الإجراءات الدفاعية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
11-09-2024
|
05:40
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