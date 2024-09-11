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الكرملين ردا على ترامب: مكالمة هاتفية لترامب مع بوتين لن تنهي الصراع بأوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
11-09-2024 | 05:41
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