لجنة المال والموازنة: اقرينا اليوم مبدأ اعتماد قانون الغاء الطابع الورقي واعتماد الالكتروني وبات دفتر الشروط جاهزاً في وزارة المال وسيحال إلينا الاسبوع المقبل

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