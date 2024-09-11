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أسوشيتد برس: رئيس الوزراء الأوكراني طلب من وزير الخارجية البريطاني صواريخ بعيدة المدى لقصف أراض داخل روسيا (الجزيرة)

Lebanon 24
11-09-2024 | 06:13
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