Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الطاقة التركي: تركيا مهتمة بعرض من طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-09-2024 | 06:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير تركي: أنقرة مهتمة بعرض ليبي للتنقيب عن الطاقة
lebanon 24
11/09/2024 16:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التركي: لا توجد مشكلات تواجه عودة العلاقات مع دمشق وأي عقبات يمكن حلها بين الطرفين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/09/2024 16:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أجهزة الأمن الأوكرانية: اعتقال نائب وزير الطاقة في كييف بتهمة تلقي رشوة قيمتها نصف مليون دولار (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/09/2024 16:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: الحديث عن ترحيل قادة حماس إلى تركيا ليس سوى شائعات (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/09/2024 16:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:14 | 2024-09-11
08:59 | 2024-09-11
08:46 | 2024-09-11
08:23 | 2024-09-11
08:22 | 2024-09-11
08:19 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24