Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء العراقي: بحثت مع الرئيس الإيراني أهمية الاستقرار في المنطقة (الشرق)

Lebanon 24
11-09-2024 | 07:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني تحدث هاتفيا مع الرئيس الإيراني في إطار جهود خفض التصعيد بالمنطقة (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/09/2024 16:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي وأكد أهمية أن تتخذ كل الأطراف خطوات لتهدئة التوترات في المنطقة وتجنب المزيد من التصعيد
lebanon 24
11/09/2024 16:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: محور سياستنا الخارجية هو توسيع وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم
lebanon 24
11/09/2024 16:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" العراقي: قصف القاعدة الأميركية هدفه التشويش على زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد
lebanon 24
11/09/2024 16:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:14 | 2024-09-11
08:59 | 2024-09-11
08:46 | 2024-09-11
08:23 | 2024-09-11
08:22 | 2024-09-11
08:19 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24