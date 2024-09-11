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الرئيس الإيراني: ما يحدث في غزة يكشف زيف ادعاءات الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان

Lebanon 24
11-09-2024 | 07:18
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