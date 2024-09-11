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"لبنان 24": بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس الحكومة والوقوف دقيقة صمت في مستهل الجلسة حدادا على الرئيس سليم الحص

Lebanon 24
11-09-2024 | 08:23
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