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ميقاتي: تحمُّل المسؤولية الوطنية واجب وطني ومسؤولية دستورية خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن المليئة بالتحديات والصعاب والتي نعمل لتجاوزها

Lebanon 24
11-09-2024 | 09:51
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