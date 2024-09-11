ميقاتي: تحمُّل المسؤولية الوطنية واجب وطني ومسؤولية دستورية خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن المليئة بالتحديات والصعاب والتي نعمل لتجاوزها

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