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وزير الخارجية البريطاني يعلن عن دعم بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-09-2024 | 10:30
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