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وكالة الأنباء الفلسطينية: مقتل 64 شخصا وإصابة 104 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية في قطاع غزة

Lebanon 24
11-09-2024 | 10:58
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