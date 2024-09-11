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وزير التربية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: تخصيص جلسة للتربية لدراسة الوضع التربوي عشية انطلاق العام الدراسي الجديد

Lebanon 24
11-09-2024 | 11:07
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