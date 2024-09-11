27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير التربية: الموافقة على طلب وزارة التربية لناحية إلغاء الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للشهادات التأهلية الفنية التحضيرية التكميلية المهنية
Lebanon 24
11-09-2024
|
11:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير التربية: الموافقة على طلب وزارة الصحة تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات
Lebanon 24
وزير التربية: الموافقة على طلب وزارة الصحة تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات
11/09/2024 21:21:06
11/09/2024 21:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التربية: الموافقة على إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى قطع حساب الموازنة العامة
Lebanon 24
وزير التربية: الموافقة على إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى قطع حساب الموازنة العامة
11/09/2024 21:21:06
11/09/2024 21:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التربية: تأجيل طلب وزارة العمل تعيين لجنة مالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
Lebanon 24
وزير التربية: تأجيل طلب وزارة العمل تعيين لجنة مالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
11/09/2024 21:21:06
11/09/2024 21:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
يمق ناشد وزير التربية الغاء قرار الـ50 دولارا رسم تسجيل في المدارس الرسمية
Lebanon 24
يمق ناشد وزير التربية الغاء قرار الـ50 دولارا رسم تسجيل في المدارس الرسمية
11/09/2024 21:21:06
11/09/2024 21:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت بغاية الجمال.. زوجة المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء من "كنتها" الأردنية شاهدوا (صور)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. زوجة المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء من "كنتها" الأردنية شاهدوا (صور)
14:50 | 2024-09-10
10/09/2024 02:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفلت بطلاقها بطريقة غريبة.. فنانة لبنانية تتعرّض للهجوم شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
احتفلت بطلاقها بطريقة غريبة.. فنانة لبنانية تتعرّض للهجوم شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
14:27 | 2024-09-10
10/09/2024 02:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم
Lebanon 24
خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم
08:39 | 2024-09-11
11/09/2024 08:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات تلقاها جنبلاط.. ماذا قصدَ بعبارة "الحرب لن تنتهي"؟
Lebanon 24
إشارات تلقاها جنبلاط.. ماذا قصدَ بعبارة "الحرب لن تنتهي"؟
05:00 | 2024-09-11
11/09/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة بعد مُغادرتها الـ"أم تي في".. أمل طالب تُوقّع عقداً مع هذه القناة وهذا ما قالته
Lebanon 24
بالصورة بعد مُغادرتها الـ"أم تي في".. أمل طالب تُوقّع عقداً مع هذه القناة وهذا ما قالته
06:33 | 2024-09-11
11/09/2024 06:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:11 | 2024-09-11
قوات إسرائيلية تحاصر مستشفى الزكاة في طولكرم (الميادين)
14:00 | 2024-09-11
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستقدّم لمصر تمويلاً عسكريًّا بقيمة مليار و300 مليون دولار (سكاي نيوز)
13:55 | 2024-09-11
الخارجية الألمانية: الحادث المروع في المواصي يظهر أنه لا حل عسكريا في غزة (الجزيرة)
13:54 | 2024-09-11
الخارجية الألمانية: لا يوجد مكان آمن في غزة والفضاء الإنساني يتقلص باستمرار (الجزيرة)
13:53 | 2024-09-11
الخارجية الألمانية: الجيش الإسرائيلي ملزم بحماية المدنيين بأفضل طريقة ممكنة (الجزيرة)
13:52 | 2024-09-11
ارتفاع عدد الشهداء إلى 17 إثر الغارة الإسرائيلية على مدرسة للأونروا في مخيم النصيرات (الجزيرة)
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
11/09/2024 21:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
11/09/2024 21:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
11/09/2024 21:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24