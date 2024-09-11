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مكتب ميقاتي: ما يحصل في الشارع ابعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول الى تحركات مشبوهة تسيء الى المطالب المحقة والى المناقبية العسكرية التي يفترض ان يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين

Lebanon 24
11-09-2024 | 12:41
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