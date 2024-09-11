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ارتفاع عدد الشهداء إلى 17 إثر الغارة الإسرائيلية على مدرسة للأونروا في مخيم النصيرات (الجزيرة)

Lebanon 24
11-09-2024 | 13:52
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