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حماس: مستعدون للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار وفق ما تم التوافق عليه في 2 تموز دون وضع أية مطالب جديدة (العربي)

Lebanon 24
11-09-2024 | 15:08
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