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رويترز عن غوتيريش: هناك انتهاكات دراماتيكية للغاية للقانون الإنساني وغياب تام لحماية فعالة للمدنيين في غزة

Lebanon 24
11-09-2024 | 16:00
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