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تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية: قائد سلاح الجو لم يعلم بحفل نوفا إلا بعد نحو ١٠ ساعات بعد بدء الهجوم

Lebanon 24
11-09-2024 | 16:35
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