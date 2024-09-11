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وزارة الخارجية الإماراتيه: إجلاء 252 جريحاً ومصاباً بالسرطان من غزة بشكل عاجل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتلقي العلاج في أبوظبي

Lebanon 24
11-09-2024 | 18:06
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