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مسؤول عسكري صيني يقول أن بكين ستسحق أي انتهاك لسيادتها في بحر الصين الجنوبي

Lebanon 24
12-09-2024 | 00:17
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