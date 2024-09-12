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القناة 12 الإسرائيلية: المبعوث الأميركي للبنان يصل برسالة أميركية إلى إسرائيل بالامتناع عن عمل عسكري واسع في لبنان (الجزيرة)
Lebanon 24
12-09-2024
|
00:52
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