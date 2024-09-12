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قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي بدأ جلسات الاستماع الى الشهود في ملف رياض سلامة من دون جلبه الى الجلسة (الجديد)

Lebanon 24
12-09-2024 | 03:05
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