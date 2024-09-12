Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السعودية: المملكة تدين وتستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بغزة

Lebanon 24
12-09-2024 | 04:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البحرين تدين القصف الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة
lebanon 24
12/09/2024 13:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تدين بشدة استهداف مدرسة تؤوي نازحين شرق غزة وتدعو المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب تأجيج الوضع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/09/2024 13:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي: ندين الجريمة الإسرائيلية الجديدة باستهدافها لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة (الشرق)
lebanon 24
12/09/2024 13:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تدين استهداف قوات العدوّ الإسرائيلي لمدرسة "التابعين"
lebanon 24
12/09/2024 13:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:04 | 2024-09-12
05:44 | 2024-09-12
05:37 | 2024-09-12
05:15 | 2024-09-12
05:13 | 2024-09-12
05:11 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24