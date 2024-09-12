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"يديعوت أحرونوت": عملية الإنزال الإسرائيلي على الأراضي السورية قبل يومين تضمنت الاشتباك مع مجموعة من الجنود وأسر شخصيتين إيرانيتين

Lebanon 24
12-09-2024 | 05:08
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