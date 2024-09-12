Advertisement

أخبار عاجلة

بو حبيب: السلام الدائم في المنطقة يتطلب حل القضية الفلسطينية ونجدّد التزام لبنان بالقرار 1701

Lebanon 24
12-09-2024 | 06:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لبنان يؤكد التزامه بالسلام والاستقرار وحماية شعبه ويشدد على أهمية التعاون والدعم الدوليين في تحقيق الاستقرار الدائم والبناء في المنطقة
lebanon 24
12/09/2024 15:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"إيران استغلت القضية الفلسطينية".. جعجع: هذه حرب لا تخدم لبنان ولم تفد غزة!
lebanon 24
12/09/2024 15:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من عشاء هيئة قضاء الكورة: نساند القضية الفلسطينية ونقف مع الشعب الفلسطيني ودفعنا تاريخيا اثمانا كبيرة ولكن حق اللبناني ان يسأل اليوم لماذا تخاض هذه الحرب؟
lebanon 24
12/09/2024 15:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مراسم تشييع الرئيس الراحل سليم الحص: تعيدني الذاكرة عن مواقفه الوطنية فهو رجل عصامي وكان مثالي الاعلى وهو كان ضمير لبنان والوطن وهو دافع عن القضية الفلسطينية
lebanon 24
12/09/2024 15:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:54 | 2024-09-12
07:51 | 2024-09-12
07:38 | 2024-09-12
07:05 | 2024-09-12
06:54 | 2024-09-12
06:46 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24