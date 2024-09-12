بوريل: طبول الحرب لم تتوقف منذ زيارتي للبنان في كانون الثاني الماضي ويجب أن تعود المؤسسات اللبنانية الى العمل بما في ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

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