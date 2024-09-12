Advertisement

أخبار عاجلة

بوريل: طبول الحرب لم تتوقف منذ زيارتي للبنان في كانون الثاني الماضي ويجب أن تعود المؤسسات اللبنانية الى العمل بما في ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

Lebanon 24
12-09-2024 | 06:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوريل: طبول الحرب لم تتوقف منذ زيارتي للبنان في كانون الثاني الماضي
lebanon 24
12/09/2024 15:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لن نسمح للعقل الشيطاني والميليشياوي بأن يأخذنا في مغامرات انتحارية مثلما أخذنا في الماضي إبّان الحرب اللبنانية
lebanon 24
12/09/2024 15:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية الجزائرية: تبون تمنى للشعب اللبناني الشقيق الاستقرار والهناء
lebanon 24
12/09/2024 15:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يازجي: نكرّر الدعوة إلى جميع السياسيّين والمعنيّين والمسؤولين لضرورة انتظام عمل الهيئات الدستوريّة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وللتعالي عن المصالح الشخصية والنظر إلى مصلحة اللبنانيّين
lebanon 24
12/09/2024 15:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:54 | 2024-09-12
07:51 | 2024-09-12
07:38 | 2024-09-12
07:05 | 2024-09-12
06:54 | 2024-09-12
06:46 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24