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أخبار عاجلة
انفجار مسيّرة في منطقة الحولة شمالي إسرائيل ونشوب حريق (العربية)
Lebanon 24
12-09-2024
|
07:51
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