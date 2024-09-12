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الجيش الإسرائيلي يؤكد شن غارتين على جنوب سوريا ويعلن استهداف 2 أحدهما من حزب الله (الحدث)
Lebanon 24
12-09-2024
|
11:06
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