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شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي قرب سوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة (العربي)

Lebanon 24
12-09-2024 | 11:21
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