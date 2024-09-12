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أكسيوس: الجيش الإسرائيلي فكر في تنفيذ عملية "مصياف" مرتين على الأقل في السنوات الأخيرة

Lebanon 24
12-09-2024 | 11:55
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