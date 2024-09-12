Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 80% من المسارات تحت الأرض بالقرب من وتحت محور فيلادلفيا (الحدث)

Lebanon 24
12-09-2024 | 12:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يؤكد شن غارتين على جنوب سوريا ويعلن استهداف 2 أحدهما من حزب الله (الحدث)
lebanon 24
13/09/2024 03:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق بطول 1.5 كيلومتر في خان يونس (فيديو وصور)
lebanon 24
13/09/2024 03:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خلية تابعة لحزب الله وتدمير مستودعات ومنصة لإطلاق القذائف الصاروخية في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/09/2024 03:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل محمد الضيف (الحدث)
lebanon 24
13/09/2024 03:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:56 | 2024-09-12
19:18 | 2024-09-12
19:11 | 2024-09-12
19:07 | 2024-09-12
19:05 | 2024-09-12
18:56 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24